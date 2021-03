Conte leader M5s inguaia il Pd. Cambia tutto, sondaggio choc al Tg di Mentana

01 marzo 2021 a

Piccoli assestamenti nei consensi con il quadro attuale ma soprattutto nuovi scenari che possono cambiare radicalmente gli equilibri politici. Non mancano le sorprese nel consueto sondaggio SWG del lunedì presentato durante il Tg La7 di Enrico Mentana oggi 1 marzo.

In uno scenario "normale" guadagna la Lega, sempre più primo partito con il 23,4 per cento e un guadagno dello 0,3 rispetto alla scorsa settimana. Su anche il Pd (18,5; +0,2) e M5S (15,8, +0,4), segno che al momento il governo di Mario Draghi fa bene ai partiti della maggioranza.

Perde infatti qualcosa Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni per il la rilevazione Swg si attesta al 17 con una perdita dello 0,5.

Forza Italia è dato al 6,9 (-0,6), Azione 3,9 come lunedì scorso, Italia Viva 2,8 (+0,2), Sinistra Italiana 2,7 (+0,2), +Europa 2,0 (+0,1), Verdi 1,9 (+0,1), Mdp/Articolo Uno 1,9 (+0,1).

Ma il quadro politico può cambiare notevolmente se Giuseppe Conte diventa il capo politico del Movimento 5 Stelle. Una mossa che rappresenterebbe una boccata d'ossigeno - se non l'unica possibilità di sopravvivere - per i grillini. E una sciagura per il Partito democratico. La conferma arriva dal sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, presentato oggi lunedì 1 marzo. Nello scenario con Conte leader M5s il primo partito resterebbe la Lega con il 22,3 per cento e una calo dell'1,1 per cento rispetto alla precedente rilevazione, una settimana fa.

Il Movimento 5 Stelle vedrebbe un balzo del 6,2 per cento e schizzerebbe al 22. Consensi in buona parte sottratti al Pd che si attesterebbe al 14,2 per cento con una perdita del 4,3. Perde lo 0,9 Fratelli d'Italia (16,01), in calo dello 0,8 Forza Italia che va al 6,1 nello scenario con l'ex premier capo di 5 Stelle.

