Salvini: Zingaretti ha spiegato chi è il Pd, ora non fate perdere altro tempo agli italiani

«A Zingaretti ho mandato un messaggino... ma gli italiani chiedono.... salute, vaccini, lavoro, rimborsi... spero che nel Pd non passino settimane a decidere chi deve fare cosa perché non abbiamo tempo da perdere». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. «Mentre Pd e 5Stelle litigano su leadership e problemi interni, la Lega è interamente concentrata sui problemi degli italiani», ha aggiunto.

«Mi spiace per gli altri partiti che litigano ed è grave che il segretario del secondo partito in Italia si dimette perché nel Pd parlano solo di poltrone, detto da lui». Così Salvini parlando delle dimissioni di Zingaretti da segretario del Pd. «Fortunatamente la Lega è a servizio dell’Italia - dice - di Draghi e del Governo, ci stiamo occupando di vaccini e salute».

«Conto che la pace fiscale cancelli decine di milioni di cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Sto lavorando su questo» ha aggiunto Salvini. Le inchieste di Ragusa e di Trapani sulle Ong? «Siamo solo all’inizio», si dice convinto il leader della Lega

