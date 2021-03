Giorgia Meloni distrugge l'Europa: sul vaccino il più grande fallimento di sempre

05 marzo 2021 a

«Blocco delle dosi di AstraZeneca? Mossa di Draghi che condivido, ma sui vaccini assistiamo al più grande fallimento dell’Unione europea». Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Radio 24. «Abbiamo avuto contratti capestro, in parte secretati», accusa la leader di Fdi. «La questione - spiega - andava gestita in modo diverso dall’inizio». «Bisogna interrogarsi su come funziona l’Europa», spiega la Meloni.

«Sono contenta se le proposte che facciamo dall’opposizione vengano recepite dal governo, noi le facciamo a favore degli italiani» aggiunge. Sul decreto che arriverà «vedremo, non possiamo ragionare sulle indiscrezioni», conclude la leader di Fdi.

