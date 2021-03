Covid, si impenna il tasso di positività. Più ricoveri in terapia intensiva

04 marzo 2021 a

a

a

Con 339.635 test processati nelle ultime 24 ore in Italia, tra tamponi e antigenici, e 22.865 nuovi casi, si impenna il tasso di positività, al 6,7% rispetto al 5,8% di ieri (con 20.884 casi). Sono i dati che emergono dal consueto bollettino del ministero della Salute. Sono 339 i decessi legati al coronavirus registrati nel nostro Paese, in linea con il dato di ieri (347). Continuano a salire i posti occupati in terapia intensiva in Italia da pazienti Covid. Secondo i dati del ministero della Salute sono 64 in più di ieri (2.475), con 232 nuovi ingressi.

Video su questo argomento Covid, Roy De Vita: vi spiego perché AstraZeneca è più efficace degli altri vaccini

Nel Lazio «Il valore Rt è a 0.98, calano i decessi, aumentano i nuovi focolai, stabili i tassi di occupazione dei posti letto». Lo dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.271) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.702 casi positivi (+182), 22 i decessi (-13) e +1.426 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700. Il valore RT a 0.98, calano i decessi, aumentano i nuovi focolai, stabili i tassi di occupazione dei posti letto. Nella Asl Roma 1 sono 368 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 299 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centoventisei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 59 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 116 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 86 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nelle province si registrano 561 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 178 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 243 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 77 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 117 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 77 e 88 anni con patologie» commenta l’Assessore D’Amato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.