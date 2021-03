Sui vaccini Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini: "Il solito pagliaccio"

Giada Oricchio 04 marzo 2021 a

Selvaggia Lucarelli sblocca un ricordo a Matteo Salvini e sentenzia: “Pagliaccio”. Il leader della Lega, dopo aver appoggiato il Governo di Mario Draghi, aveva chiesto al Ministro della Salute, il riconfermato Roberto Speranza, “un cambio di passo” assicurando che lo avrebbe aiutato in considerazione degli errori commessi in questi mesi. E infatti ieri ha confermato: “Se sto supportando Speranza? Sì, sto cercando i vaccini” e oggi ha fatto sapere via Twitter che mentre il PD è alle prese con le dimissioni di Zingaretti “Oggi noi stiamo lavorando con i ministri della Lega per produrre vaccini in Italia…”.

"Benvenuto". Salvini esulta, il superpoliziotto Del Greco in campo con la Lega

L’improvviso interesse di Salvini per la campagna vaccinale per Covid-19 non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, la giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, che ha twittato: “Ma il Salvini che ora chiede di comprare qualsiasi vaccino a di sbrigarci a vaccinare è lo stesso Salvini che fino a un mese fa, quando gli chiedevamo se si sarebbe vaccinato, balbettava, nicchiava, rispondeva titubante ‘farò quello che mi dice il mio medico?’". E ha concluso durissima: "Il solito pagliaccio”.

