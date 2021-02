Gli effetti della Darsena ricadranno su tutti. La minaccia di Sala ai milanesi

28 febbraio 2021 a

a

a

«Ieri sera intorno ai Navigli e alla Darsena c’erano migliaia e migliaia di persone. Le forze dell’ordine, tra quelle coordinate dalla Questura e quelle del Comune, erano pari a circa 200 unità (il numero l’ho ricevuto dal Prefetto). E, che piaccia o no, di più non si poteva metterne, perché la città è grande e va gestita nella sua interezza. Questa è la realtà». Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook rispondendo alle polemiche sulla movida a Milano.

Milano: controlli su Navigli, 2 arresti per droga e 22 multe per mancato uso mascherina

«Sarebbe stato meglio chiudere nel pomeriggio la Darsena? - aggiunge Sala - Ma secondo voi, chi stava in giro sarebbe stato a casa o sarebbe andato da qualche altra parte? Avete idea di quanti luoghi cittadini raccolgono la sera persone che si aggregano? E poi, ci lamentavamo quando il governo precedente decideva dalla sera alla mattina il cambio di "colore", ora che la decisione viene comunicata tre giorni prima vedete tutti cosa succede».

Milano: aggredì 6 donne a caso sui Navigli, 23enne 'sorvegliato speciale'

«Di fronte a questi dati di realtà, la maggior parte dei commenti sono sulla mancanza delle forze dell’ordine - aggiunge Sala - Io però sto dalla loro parte, dalla parte di uomini e donne che sono lì a lavorare e non dalla parte di chi non tiene un comportamento adeguato alla grave crisi sanitaria che stiamo attraversando. Ma se viene meglio scrivere a lettere cubitali "DOVE ERANO POLIZIOTTI E VIGILI?" cosa volete che vi dica? Solo che continuerò a lavorare, a metterci la faccia. Con pazienza, dedizione e misura, come il mio ruolo richiede. Un’ultima riflessione - conclude Sala - L’ho detto ieri, con questa terribile pandemia se non si rispettano le regole poi si paga pegno. Così probabilmente sarà - conclude Sala - e purtroppo le conseguenze ricadranno su tutta la comunità».

Coronavirus: Milano, folla nelle vie del centro e sui Navigli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.