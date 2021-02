Selvaggia Lucarelli non odia ma blocca su Twitter. Storace: si vive lo stesso

Francesco Storace 23 febbraio 2021 a

Ma che vita fa Selvaggia Lucarelli? Descrive, racconta, fabbrica l’odio altrui e non mostra di rendersi conto di quanto provi intolleranza il suo “bloccare” le opinioni sgradite o il semplice innocente sfottò.

Non l’avessi mai fatto, ma in una giornata in cui resti in casa per i postumi influenzali - Amica mia non è Covid... - ti imbatti nei suoi tweet.

E leggi: “Ecco qui come Fratelli d’Italia FA LEVA sull’ODIO tutti i giorni avvelenando i pozzi. Gli involtini furono un invito a non discriminare i ristoranti cinesi PRIMA del paziente 1 di Codogno, quando si evitavano solo quelli mentre si andava tranquillamente a cena fuori altrove”.

Evidentemente l’hanno pizzicata - quelli di Fdi - come è capitato a quelli che sottovalutavano la pandemia. E lei scrive dicendo che “fanno leva sull’odio”. Ma dove? Ora, sarà Fdi a difendersi da tanta accusa e non tocca farlo al cronista che pure ricorda ancora la scenetta del figliolo della Selvaggia mandato all’assalto di Matteo Salvini.

Tanto per stemperare un po’ ho risposto - mannaggia a me - a quello strano tweet così: “Stai sfasata, me sa”, che non è proprio una parolaccia, per poi aggiungere: “Secondo me la Selvaggia ha fatto domanda per insegnare all’università di Siena”. E per così poco mi ha “bloccato”, non posso più comunicare con lei.

Che faccio, frigno?

