"Salvini e Meloni mi denigrano perché sono gay". L'accusa gravissima di Casalino. E poi la verità sui pettegolezzi con Conte

Lo sfogo nella trasmissione della De Girolamo: "Non solo i leader, la mia omosessualità anche nel mirino dei giornali"

27 febbraio 2021 a

a

a

«Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi». Così l'ex portavoce della Presidenza del Consiglio Rocco Casalino, ospite del salotto televisivo di "Ciao Maschio", in onda stasera in seconda serata su Rai1. «Così come, alcuni giornali mi hanno preso in giro solo per alcuni miei atteggiamenti o comportamenti che in verità sono tali solo perché sono gay. Venivano mascherate come prese in giro, ma sono in verità atteggiamenti omofobici», ha aggiunto alla conduttrice Nunzia De Girolamo.

Con Draghi nuovi programmi. "Populisti" della tv nel mirino

«Su Luigi Di Maio e Giuseppe Conte alcuni giornali hanno fatto uscire retroscena e pettegolezzi strani, nonché totalmente falsi, solo perché io ero gay ed ero il loro portavoce. Anche quella è omofobia» ha aggiunto Casalino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.