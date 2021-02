I dubbi dei Cinquestelle. E se Giuseppe Conte viene a fare la guerra a Draghi?

27 febbraio 2021 a

a

a

Il terrore di Luigi Di Maio su Giuseppe Conte? Che da leader del Movimento Cinque Stelle picconerà il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. "Draghi stai sereno. E se fosse questa la strategia di Giuseppe Conte? All'indomani del posizionamento del M5S da parte di Luigi Di Maio nel campo moderato e liberale, è questo il dubbio che arriva da fonti vicine al ministro degli Esteri" scrive Il Giornale. La smentita - timidissima - arriva subito ma il dubbio resta: soprattutto la paura ai grillini sull'ex premier nei panni di capo del Movimento. Non a caso - secondo molti governisti pro Draghi - l'avvocato è rimasto fuori dall'esecutivo nonostante la proposta di farne parte. Non solo. L'ex portavoce Rocco Casalino in pellegrinaggio in tutte le trasmissioni televisive con l'alibi di lanciare il suo libro lo spinge fortemente. "Ho sondaggi che danno Conte col M5S al di sopra del 20%, anche 25 o 28%" ha raccontato Casalino a Corrado Formigli nello studio di Piazzapulita. "La paura di parte dei ministeriali grillini - scrive Il Giornale - è che Conte possa a un certo punto sfruttare la leadership dei Cinquestelle per picconare su Draghi come fece Matteo Renzi con Enrico Letta da neo segretario del Pd tra il 2013 e l'inizio del 2014".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.