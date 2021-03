Matteo Salvini alza il tiro: dopo Arcuri cambio di passo sui porti spalancati

01 marzo 2021 a

Matteo Salvini è raggiante a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro stasera 1 marzo su Rete4. Il licenziamento di Domenico Arcuri, silurato dal premier Mario Draghi per mettere al suo posto di commissario all'emergenza Covid il generale Francesco Paolo Figliuolo, è una buona notizia per il leader della Lega. Che ora chiede a Mario Draghi un "cambio di passo" anche su altri dossier scottanti.

Via Arcuri, ecco Figliuolo. Salvini esulta: missione compiuta! Così Draghi azzera i "contiani"

"Venerdì sarò a Catania e il 19 marzo sarò a Palermo" per le udienze dei processi nei suoi confronti in cui è imputato per sequestro di persona per non aver consentito lo sbarco di migranti, spiega Salvini a Quarta Repubblica. "Come si è cambiata strategia sull’emergenza e sui vaccini, con la Lega al governo bisognerà cambiare strategia anche sui porti spalancati: è chiaro che bisogna arginare" l’arrivo di migranti irregolari, aggiunge il leader della Lega che, sul fronte giustizia, indica le priorità della riforma: "Sorteggio per il Csm", poi "ci sono 5 milioni di processi che attendono di essere svolti, bisogna assumere cancellieri, stabilizzare i magistrati ordinari e decidere che chi indaga indaga e chi giudica giudica. Sarà questo il governo che farà la riforma? Difficile vista la composizione ma noi ci proveremo, così come ci proveremo sulla pace fiscale".

"Il governo Draghi ha ascoltato, quindi è partito con il piede giusto. Io penso che l'accordo sul protrarre per qualche settimana il blocco dei licenziamenti sarà di buon senso, occorre sbloccare i cantieri fermi", ha detto Salvini. Sul tavolo anche la bomba fiscale: "Noi abbiamo chiesto di cancellare le cartelle esattoriali fino a 5.000 euro, quindi ci proveremo anche con la pace fiscale".

Sul tavolo anche il dossier vaccini. "La salute viene prima di tutto, siamo alleati degli Stati Uniti, ma la salute degli italiani viene prima, se per salvare vite devo rivolgermi in Russia, lo faccio"; ha detto sull'opportunità di acquisire il vaccino Sputnik come fatto dalla Slovacchia prima del via libera dell'Ema.



