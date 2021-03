Via Arcuri, ecco Figliuolo. Salvini esulta: missione compiuta! Così Draghi azzera i "contiani"

01 marzo 2021 a

a

a

Aveva chiesto un cambio di passo nell'azione contro il Covid, il leader della Lega Matteo Salvini. Traduzione: via il commissario Domenico Arcuri. E oggi è arrivato con il commiato al manager di Invitialia e la nomina di Francesco Paolo Figliuolo da parte del premier Mario Draghi. "Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!", ha scritto su Twitter in tempo record Salvini.

L'Ue fa flop sui vaccini ma in tv è vietato parlarne

Anche Matteo Renzi plaude alla mossa del governo: "La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi", scrive su Facebook il leader di Italia Viva.

Draghi silura Arcuri. Il generale Figliuolo commissario per l'emergenza Covid

Arcuri era uomo scelto da Giuseppe Conte, e la Lega canta vittoria. Arcuri "ha servito il Paese e lo ha fatto credo in maniera importante e giusta. Draghi è legittimato e ha le carte in regole per sostituirlo. Bene così, l’importante è sconfiggere il Covid, non è una battaglia sui nomi", commenta il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, lasciando Palazzo Chigi subito dopo il giuramento. A chi gli domanda se la rimozione di Arcuri sia una battaglia vinta della Lega, "Io non sono per le bandiere - risponde - se Draghi ha deciso così ha sicuramente fatto delle buone valutazioni".

Salta pure Arcuri: l'ultima beffa a D'Alema. Ora "baffino" è davvero fuori da tutto

Ma intanto la scelta di Draghi fa felice anche l'opposizione. "Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente. Lo abbiamo detto chiaramente già durante le consultazioni, quando abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d’ombra della gestione commissariale. Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per questo importante e delicato incarico. Le nostre idee, le nostre proposte e il nostro contributo in Parlamento sono a sua disposizione", ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.