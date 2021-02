Salvini: prendiamo i vaccini da Russia e Israele come fa San Marino

26 febbraio 2021 a

a

a

I vaccini non ci sono, arrivano troppo a rilento. E gli immunizzati sono pochissimi. Così il leader della Lega interviene con una soluzione. “San Marino (oggi ho contattato ministri, parlamentari e amministratori locali) ha cominciato a curare la popolazione coi vaccini comprati in Russia, e andrà avanti coi vaccini comprati in Israele - ha detto Salvini - Visto che l’Europa non manda quanto promesso, sarebbe giusto che anche il governo italiano, in attesa di avviare una auspicata produzione nazionale, cercasse all’estero quello che serve per combattere il COVID: la salute dei cittadini non ammette altri ritardi, sprechi o errori".

Pace finita tra Salvini e Zingaretti. Scontro sui divieti fino a Pasqua

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.