Lega al galoppo, flessione di FdI, crollano i Cinque stelle

26 febbraio 2021 a

Non si ferma l’avanzata della Lega nei sondaggi. L’ingresso del partito di Matteo Salvini al governo pare aver fatto bene al morale. Un sondaggio realizzato tra il 23 e il 24 febbraio, sul classico campione di 1.000 intervistati e realizzato dal professor Enzo Risso registra nuovi assetti tra i partiti e un ulteriore clamoroso ridimensionamento dei Cinque stelle di ben due punti. La Lega ha voluto testare la pubblica opinione e lo studio conferma la bontà della scelta di sostegno del governo Draghi. Il partito di Salvini resta in testa, ma con un balzo in avanti dello 0,6 per cento, piazzandosi al 24,5 dal 23,9 della settimana precedente. Il partito democratico guadagna lo 0,4 e si posiziona al 19,3. Terza posizione saldamente nelle mani di Fratelli d’Italia al 17,3, pur se con un -0,8. I Cinque stelle sono ancora più lontani dalla Meloni. Altri due punti in meno, in una settimana vanno giù dal 17,2 al 15,2. Forza Italia stabile al 7,2. Mettendo tutte le forze politiche esistenti nelle due coalizioni il centrodestra è al 50,3, sinistra più grillini si fermano al 47,1.

