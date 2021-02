L'ultima di Zingaretti: me ne vado alle Maldive

25 febbraio 2021 a

a

a

Se continua così, l’epiteto di berlusconiano - fatale per un roccioso comunista - non lo toglierà più nessuno a Nicola Zingaretti.

Zingaretti va in soccorso di Barbara d'Urso, autogol su Twitter. Da Selvaggia Lucarelli a Sofri lo linciano così

A quanto riferisce il Corriere della Sera, di fronte all’ennesimo attacco di Matteo Orfini, coriaceo esponente della minoranza interna, il leader del Pd se ne è uscito così: “Se non vi serve un segretario me ne vado alle Maldive”. Il che, accoppiato all’ormai famoso tweet di sostegno a Barbara D’Urso fa tanto modello Mediaset.

Catricalà: Zingaretti, 'un servitore dello Stato di rara intelligenza'

Zingaretti è nei guai nel partito, perché ormai è partita la fronda nei suoi confronti. Vogliono fargli pagare troppi atteggiamenti ondivaghi, dal Conte o voto al governo Draghi con Salvini per finire a magro bottino di governo. Ha perfino scatenato il risentimento delle donne e il leader della Lega lo ha surclassato con le nomine. Il congresso che in molti chiedono non lo spaventa, dice lui. Ma quella frase sulle Maldive è indicativa del nervosismo che lo ha contagiato.

Tv: Zingaretti a D'Urso, 'portato politica vicino alle persone'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.