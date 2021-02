Zingaretti va in soccorso di Barbara d'Urso, autogol su Twitter. Da Selvaggia Lucarelli a Sofri lo linciano così

24 febbraio 2021 a

a

a

Il Pd è abituato agli autogol ma quello messo a segno dal segretario Nicola Zingaretti ha del clamoroso. Con un tweet di una ventina di parole dedicato a Barbara d'Urso si è assicurato il dileggio e l'indignazione di molti elettori ormai in palese disaccordo con la guida del principale partito del centrosinistra.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Zingaretti infatti è intervenuto su Twitter per commentare le voci di una chiusura anticipata di Live - Non è la d’Urso, il programma molto pop di Carmelita, visto come fumo negli occhi dalla sinistra "impegnata". "In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso", si legge sul profiko Twitter del presidente della Regione Lazio che si rivolge direttamente alla d'Urso.

#iltempodioshø

Apriti cielo, la reazione degli utenti del social è immediata e fa schizzare l'hashtag #Zingaretti in testa alle tendenze di oggi mercoledì 24 febbraio. Tra le reazioni più velenose c'è quella di Selvaggia Lucarelli che sottolinea la giravolta sorprendente del leader dem. "Non solo esprimo tardivamente solidarietà alla Meloni, ma la voterò anche, di 'sto passo #Pd", scrive la giornalista e influencer che nei giorni scorsi aveva fatto discutere per aver detto di non esprimere solidarietà alla leader di Fratelli d'Italia per gli insulti sessisti ricevuti dal professore dell'università di Siena Giovanni Govzzini in quanto lei stessa farebbe uso di un linguaggio d'odio, è la tesi della Lucarelli.

Le personalità della sinistra sono in subbuglio e lipidano Zinga a colpi di tweet. Tra tutti spicca quello di Luca Sofri, direttore del Post. “Le acrobazie per fare un tweet richiesto cercando di trovare qualcosa di sostenibile da dire: acrobazie fallite e finite in tragedia, direi", è la mazzata del giornalista figlio di Adriano Sofri.

Zingaretti esulta per la missione su Marte. Così viene massacrato dai social

La "base" non reagisce meglio. Su Twitter è un profluvio di commenti negativi. "La sinistra riparta dalla D’Urso", twitta un'utente postando un fotomontaggio con Nicola e Carmelita a una riunione del Pc. "Se la politica ha bisogno dei programmi di Barbara D'Urso per arrivare alle persone ti devi fare due domande #Zingaretti"; "Il segretario del PD interviene su questioni di interesse nazionale: la chiusura del programma della D'Urso. Io...Io...boh! #Zingaretti"; "Zingaretti per esprimere tutto il suo potenziale dovrebbe lasciare la segreteria del #PD e passare direttamente al #M5S"; "Le priorità ragazzi. Il paese,la pandemia, la crisi economica, razzismo, discriminazioni noooo Barbara D'Urso Chi è causa del suo male pianga se stesso caro #Zingaretti #Pd E la destra ringrazia", sono solo alcuni dei commenti al post.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.