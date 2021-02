Clamoroso: i soldi restati in tasca di Conte. Si era dimenticato di stanziarli

24 febbraio 2021 a

Ecco perché l’Italia boccheggia. Aiuti economici, ristori, i 130 miliardi di cui si vantava Giuseppe Conte sono in gran parte restati sulla carta e mai arrivati a destinazione. Ci sarebbero voluti 539 decreti attuativi mai firmati dalla sua disastrosa squadra di ministri.

Per questo sconti e bonus sono ancora fermi al palo e il nostro Paese non riesce a vedere neppure lontanamente la fine del tunnel della crisi economica. Tra i settori più colpiti dai ritardi nella legiferazione ci sono giustizia e economia. Il record negativo come, spiega Monticelli sulla Stampa, spetta al Dl Semplificazioni: sono state approvate solo 3 misure sulle 37 inizialmente previste. E la cosa più drammatica è che l'eredità dei governi precedenti rischia di rallentare anche il nuovo esecutivo.

