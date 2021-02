Sorpresa, anche Travaglio scopre le bugie di Conte e Arcuri sui vaccini

21 febbraio 2021 a

Sorpresa: solo ora Marco Travaglio si accorge che quello che dicevano sui vaccini l’ex premier Giuseppe Conte e il commissario Domenico Arcuri e che lui stesso riportava con enfasi sul Fatto quotidiano, erano semplicemente balle.

Le super cause annunciate contro Pfizer per la riduzione delle dosi di vaccino erano in realtà supercazzole: mai fatta nemmeno una. Motivo semplice: i contratti non le consentono, non ci sono obblighi nè penali.

Così oggi come se non avesse mai scritto il contrario e la colpa fosse del nuovo governo Draghi, il giornale diretto da Travaglio scrive che l’Italia non ha mai fatto causa a Pfizer. Erano balle: ha inviato una banale diffida di fronte a cui Pfizer ha fatto spallucce prendendola per il solletico provocatole da politichetti di secondo piano...

