I grillini già nostalgici di Conte. Ricciardi: deve avere un ruolo centrale nel governo

Già lo rimpiangono. I Cinque Stelle non riescono proprio a fare a meno di Giuseppe Conte. Riccardo Ricciardi lo definisce «una risorsa, quello che ha fatto per il Paese è straordinario e poterlo schierare nella nostra squadra sarebbe un valore aggiunto unico» soprattutto se con «un ruolo centrale».

Il vicecapogruppo del M5S alla Camera, in un’intervista a Repubblica, sulla spaccatura dopo il voto di Rousseau sul governo Draghi, ribadisce che «una volta presa la decisione, poi la si deve rispettare. Sono le regole elementari e basilari di qualsiasi gruppo».

La scissione interna è ormai irrecuperabile e l’esponente grillino spiega che il M5S non combatterà contro il nuovo gruppo dei dissidenti. «Speriamo che anche loro abbiano questo spirito. Per quanto ora ci sia disaccordo, confido che anche per loro l’avversario non sia e non sarà il Movimento».

