Basta coi seminatori di zizzania. Così anche Capezzone fa riflettere la destra

22 febbraio 2021 a

a

a

Chi soffia sui fuoco divisioni a destra non ha ben compreso che sta facendo solo il gioco della sinistra. Lo scrive Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, sul sito 7Colli. Storace esorta a leggfere le dichiarazioni di Capezzone che fa una lucida analisi della situazione.

Capezzone: «Aumenterà, il governo non smentisce»

"Meglio di me ne scrive Daniele Capezzone - scrive Storace su 7Colli - che sintetizza (anche a mio nome, vorrei dire) il pensiero che occorrerebbe nutrire rispetto a ciò che accade. “È atroce la stupidità di chi cerca, a destra, di alimentare liti e divisioni tra Lega e Fdi. Un minimo di intelligenza suggerirebbe, che si condivida o no la scommessa sul governo, di rifornire entrambi i partiti di argomenti liberali per incidere oggi (divisi) e domani (uniti)”.

Ira Capezzone: "La parola agli avvocati"

Per questo è necessario fermare chi soffia sul fuoco delle polemiche e delle divisioni a destra. "Ma i seminatori di zizzania sono sempre all’opera - prosegue Storace - Dimenticano che un giorno ci si dovrà ritrovare tutti assieme per governare l’Italia. Soffiare sul fuoco divide e non unisce: vale anche per presunti professoroni di questa parte del campo che scrivono cos’è incredibili. Un seggio in Parlamento si può guadagnarlo anche con maggiore dignità...Fanno i custodi dell’ortodossia a destra, ma mille volte viva il pensiero serio di Daniele Capezzone. Chi insegue la divaricazione tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni garantirà alla sinistra di governare per decenni. Non averlo chiaro nella zucca è davvero infantile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.