Draghi sceglie il consulente per i media stranieri. L'annuncio di Giugliano su Twitter

Si chiarisce la squadra che accompagnerà Mario Draghi nel suo lavoro a Palazzo Chigi. Il premier ha scelto Ferdinando Giugliano come consulente per i media stranieri. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista 35enne che oggi lavora da Bloomberg ma è stato anche consulente della Banca d'Italia.

Next week, I will start a new job as media adviser to Italy’s PM Mario Draghi. It is a great honour and I look forward to this new adventure.