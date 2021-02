Povero Draghi al G7... Viene un dubbio: Conte e Casalino si sono portati via gli arredi di palazzo Chigi?

20 febbraio 2021 a

Il dubbio c’è. Non è che traslocando da palazzo Chigi Giuseppe Conte e Rocco Casalino si siano portati via la mobilia? Perché quando circolavano immagini dei vertici internazionali cui partecipava Conte si vedevano scrittoi d’epoca, tende di raso sfarzose, arredi antichi e lussuosi oltre ovviamente le bandiere lucide di zecca visto che palazzo Chigi ne aveva appena acquistate. Quelle sono rimaste, per fortuna.

Video su questo argomento Il G7 in epoca Covid: Boris Johnson accoglie Draghi, "ciao Mario" TMNews

E agli occhi di Joe Biden, Angela Merkel e dei grandi del mondo stavano alle spalle di Mario Draghi che partecipava da premier al pre consiglio del G7 sulla vaccinazione nel mondo.

Ma l’inquadratura a grandangolo della postazione di Draghi pubblicata sul sito del governo italiano è ben altra. Va bene la sobrietà che è stile del nuovo premier, ma il collegamento sembra fatto dal retrobottega di un bar tabacchi del Tufello.

Tavolaccio di teak, tendaccia che da mesi non vede una tintoria, più che una stanza uno sgabuzzino con la sola eccezione della sedia di Draghi che almeno sembrava una copia di quelle d’epoca. Dove sono finiti allora gli arredi sfarzosi tirati a lucido da Conte per risaltare nelle sue riunioni internazionali?

