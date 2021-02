Draghi convoca il Cdm sul Covid. Verso il nuovo lockdown?

20 febbraio 2021 a

a

a

Nuova stretta Covid in vista. Mario Draghi convoca il Consiglio dei Ministri per lunedì mattina alle 9.30. All'ordine del giorno il decreto legge contenente "ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19". Sono poche righe ma tanto basta per capire che qualcosa si sta muovendo. All'orizzonte ci sono nuove norme anti-Covid. La data chiave, infatti, sarà il 25 febbraio quando scadrà il divieto di spostamento tra le Regioni. In quel momento il governo Draghi dovrà obbligatoriamente prendere una decisione: prorogarlo con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il Paese. Il Consiglio dei Ministri, insomma, lunedì mattina affronterà il tema degli spostamenti con lo spauracchio di una nuova stretta.

Video su questo argomento Draghi partecipa alla videoconferenza dei leader del G7

C'è poi anche la questione AstraZeneca: a fronte di una situazione di carenza, le dosi prodotte da AstraZeneca vanno rapidamente impiegate. E i riflettori saranno puntati anche sull'accelerazione del piano vaccinale. Resta ancora aperta la partita dei sottosegretari e forse la lista è ancora tutta da scrivere. Ma nell'ordine nel giorno di lunedì mattina dei sottosegretari non c'è traccia.

Sondaggi, ecco il punto debole di Mario Draghi. Pagnoncelli: M5s spaccato e il governo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.