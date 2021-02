Pier Ferdinando Casini torna a casa: "Ma sono ancora positivo al Covid"

20 febbraio 2021 a

a

a

È ancora positivo al Coronavirus ma finalmente torna a casa. Ad annunciarlo è lo stesso Pier Ferdinando Casini con un post su Instagram. "A casa finalmente! Ancora POSITIVO purtroppo ma sereno e tranquillo. L'ISOLAMENTO DOMICILIARE è comunque meglio! Desidero ringraziare chi si è preso cura di me, i fantastici operatori sanitari, ed anche i tanti che si sono preoccupati e mi hanno mandato messaggi di affetto! L'AMORE AIUTA SEMPRE!", scrive il veterano centrista.

Lui stesso aveva dato la notizia di essere affetto dal Covid durante un collegamento in diretta con L'Aria che tira, il programma di approfondimento di La7. "Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida", aveva detto Casini in collegamento da casa con Myrta Merlino.

"Sto qua e la mente è lucida". Casini ha il Covid, l'annuncio in tv. E tranquillizza la mamma

"Stamattina l’ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai", aveva scherzato l’ex presidente della Camera. Poi il ricovero e, in queste ore, la svolta positiva delle dimissioni dall'ospedale. In attesa che il tampone diventi negativo.

Casini ancora in ospedale non può votare. E il Senato gli dedica un applauso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.