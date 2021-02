L'Aria Che Tira, Pier Ferdinando Casini ha il Covid: l'annuncio in tv. E tranquillizza la mamma

12 febbraio 2021 a

L'occhio è lucido ma anche la mente. Pier Ferdinando Casini in collegamento con L'Aria Che Tira annuncia a Myrta Merlino di avere contratto il coronavirus. “Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida”. Niente di grave o preoccupante tanto che l’ex presidente della Camera ci scherza sopra: “Stamattina l’ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai”. Ma la tosse è fastidiosa e, in più di un'occasione, deve interrompersi.

Poi passa alla bollente questione politica e alla formazione del nuovo governo: "Mi verrebbe da dire come si cambia per non morire ma nella canzone era per amore" dice la conduttrice. "Solo gli sciocchi non cambiano mai idea - spiega Casini - L'evoluzione politica è fondamentale". Il riferimento è ai grillini che adesso dopo il referendum che ha sancito l'ingresso nel governo Draghi sono spaccati. "Sono entrati pensando che fosse tutto da buttare invece si sono ricreduti su quelli che erano solo pregiudizi. La democrazia italiana è più forte se c'è condivisione" sentenzia Casini che nel finale del collegamento tiene a fare questa precisione: "Il mondo dsi divide in sereni e rosiconi. Io sono sereno - dice - Se è entrato in campo Ronaldo io non posso competere, al massimo sono un giocatore del Bologna". "Casini sdogana con nonchalance la parola sereno" ironizza la Merlino.

