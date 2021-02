Renzi svela il biglietto segreto al Senato: ecco perché ha fatto cadere Conte

Dario Martini 10 febbraio 2021 a

A Matteo Renzi adesso arrivano i bigliettini anonimi. Direttamente sulla propria scrivania del suo ufficio in Senato. E' lo stesso leader di Italia Viva a pubblicare il foglietto che un misterioso sostenitore gli ha recapitato. Il testo sarebbe di Confucio, come si firma lo stesso autore. Ecco la massima: "Quando fai qualcosa sappi che avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario e la stragrande maggioranza di quelli che non volevano fare niente".

In ufficio al Senato un anonimo mi ha lasciato questo biglietto. Non so se è di Confucio. Ma in ogni caso mi piace pic.twitter.com/OKoSaWMeCD — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 10, 2021

Renzi ci scherza su: "In ufficio al Senato un anonimo mi ha lasciato questo biglietto. Non so se è di Confucio. Ma in ogni caso mi piace". Questi sono i giorni della rivincita per il senatore fiorentino, che con una strategia "machiavellica", come ha ammesso lui stesso nei giorni scorsi, è riuscito a mandare a casa il governo di Giuseppe Conte e a sostituirlo con Mario Draghi, l'ex presidente della Bce al quale tutti i partiti hanno dato il loro appoggio tranne che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Il leader di Italia Viva era stato duramente attaccato da Pd e M5s quando aveva deciso di far mancare l'appoggio del suo partito a Conte. Oggi, però, Renzi rivendica il suo operato e racconta: "Tutti quelli che incontro mi dicono che ho fatto bene, che il nuovo governo sarà sicuramente migliore di quello passato". E anche Confucio è d'accordo.

