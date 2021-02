Le beatificazione di Draghi va in onda a reti unificate. Ma scatta il tiro al leghista

Arnaldo Magro 10 febbraio 2021 a

«Il mainstream una volta partito, è inarrestabile, sappiamo che da piccolo, Mario Draghi, moltiplicava pure le merendine a scuola» dice laconico Mario Giordano. Innalzamento del «Dragone» ma non certo della sua possibile formazione di governo. Quella viene definita ovunque e comunque oltremodo inadeguata.

La magia di Draghi. Li incanta tutti senza dire nulla

Addirittura c’è chi in questi giorni, scomoda capacità medianiche e curative, pare che Draghi possa pure redimere le anime «impure» (ammesso lo siano) dei sovranisti leghisti. «Devono espiare le colpe da sovranisti per avere un animo europeista. Draghi ora, è in grado di garantire loro la patente di credibilità europea». Questo dice un autorevole giornalista seduto in studio da Nicola Porro. Allora in studio, ecco accomodarsi pure il vicesegretario leghista Lorenzo Fontana, che incassa colpi come neanche Nino Benvenuti ai tempi d’oro.

La scelta di Giorgia Meloni apre il rebus delle poltrone

Pierfrancesco Majorino del Pd carica a testa bassa e non fa nulla per nascondere il suo pensiero: «La Lega non mi convince. Non ce la voglio. Non sono veramente convinti dell’europeismo, hanno votato contro ai soldi dell’Europa, vogliono solo creare problemi al governo».

L'operazione Draghi non nasce all'improvviso. Chi ha imbeccato Renzi sul Recovery...

Il governo ancora non è partito ma la macchina per scaricare sugli alleati, eventuali responsabilità di inefficienze future, quella sì. «Ora capisco che vi siate rimangiati tutto, vi siate riconvertiti. Ma almeno il riconoscimento delle proprie scelte lo dovete per coerenza. Ribadisco, io la Lega non la voglio in questo governo». Fontana arrossisce ma si cuce la bocca.



