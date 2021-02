Berlusconi torna una star come ai vecchi tempi: che ressa fuori dalla Camera

09 febbraio 2021 a

Incredibile "assembramento" con Silvio Berlusconi appena arrivato alla Camera per le consultazioni con Mario Draghi. Dal fermo immagine del video del Corriere della Sera una ressa come non si vedeva da tempo aspetta le risposte alle domande rivolte al leader di Forza Italia. Il Cavaliere non tornava a Roma dal primo lockdown, ha convissuto col virus ma sembra decisamente più in forma di prima. L'aria della Capitale gli fa decisamente bene e probabilmente se la godrà un po'....

Berlusconi mette sul tavolo di Draghi il curriculum di Bertolaso Crimi: Draghi non vuole il Mes e non lo ha neppure citato

In fondo proprio a Roma comincia la sua attività parlamentare quando nel collegio del centro storico inflisse una dura sconfitta al candidato della sinistra, l'economista Silvio Spaventa. Uomo dalle sette vite...

