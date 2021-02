Conte fa il vago: "Candidatura a Siena? Non ne so nulla"

09 febbraio 2021 a

a

a

La candidatura alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale di Siena? ''Non ne so nulla, non se n'è parlato. Nel senso che non me lo hanno chiesto né tantomeno mi sono mai proposto... ''. Lo dice all'Adnkronos il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte, incontrato nei pressi di Palazzo Chigi, dopo le polemiche di queste ore su una sua eventuale candidatura per il seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan.

In linea con le dichiarazioni della segretaria regionale del partito democratico, Simona Bonafè, anche dalla maggioranza Pd-Iv del Consiglio regionale della Toscana filtra scetticismo rispetto alla candidatura del premier uscente Giuseppe Conte alle elezioni suppletive nel collegio di Siena.

«La notizia di una candidatura di Conte è stata smentita da Zingaretti - sottolinea il capogruppo Pd del Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, a margine della seduta dell’assemblea legislativa - e poi lo dico per onestà: quando si propongono delle candidature è bene ci sia un forte rapporto con i territori e i territori si riconoscano nelle figure scelte». Più netta la posizione del capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, Stefano Scaramelli: «Sconsiglio di presentare un candidato calato dall’alto sul territorio, Siena ha bisogna di rappresentatività e radicamento sul territorio per vedere portati i suoi temi in ambito regionale». Il consigliere di Iv, eletto alle ultime elezioni regionali proprio nella circoscrizione di Siena, chiude con una stoccata: «Una cosa è autodefinirsi "avvocato del popolo", altra cosa è essere scelto, eletto dal popolo, questo è il consiglio che do a Conte».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.