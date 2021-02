Crimi: Draghi non vuole il Mes e non lo ha neppure citato

09 febbraio 2021 a

«Stiamo stati rassicurati sul Mes, che è una misura che va presa se ci sono delle convenienze e un piano per usarlo: ad oggi queste cose non ci sono e il Mes non è stato infatti minimamente citato nell’elenco di intenzioni del nuovo governo». Lo ha detto il reggente politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi dopo il colloquio con il presidente incaricato Mario Draghi.

«Altra parola chiave è investimenti che devono partire dal Pnrr. Abbiamo avuto assicurazioni che il Recovery partirà da quello che c’è già, nessuno stravolgimento» ha aggiunto Crimi.

