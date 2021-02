Pd e Italia viva gelano Giuseppe Conte sulla candidatura a Siena

09 febbraio 2021 a

Pd e Italia viva gelano Giuseppe Conte. A congelare l’eventuale candidatura dell'ex premier alla Camera è stata questa mattina Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera: «È prematuro parlarne adesso, la priorità è dare al Paese un governo che funzioni. Il destino personale del presidente Conte non è la priorità. E in ogni caso bisogna sentire anche i rappresentanti del territorio», ha detto al termine dell’incontro con Mario Draghi.

L’area interessata alla elezione suppletiva comprende tutti i comuni senesi esclusi quelli della Valdelsa e più cinque della Valdichiana aretina. Padoan fu eletto, con il 36,2 % dei voti alla Camera essendo contrapposto nel collegio a Claudio Borghi, che arrivò al 32,3, l’uomo che nella Lega rappresentava allora l’ala antieuro.

«L’alleanza di governo tra Pd e 5 stelle va rinsaldata, ma non so se la scelta di candidare al parlamento nel collegio Giuseppe Conte è quella giusta». Andrea Valenti, segretario provinciale del Pd di Siena, mette qualche paletto alla candidatura di Conte per l’elezione al Parlamento in sostituzione di Pier Carlo Padoan, dimessosi dopo il suo passaggio a Unicredit per assumere l’incarico di presidente del Cda. Insomma, quello senese è ritenuto un collegio sicuro, anche se qualche scricchiolio si avverte dopo l’affermazione del centro destra alla comunali di Siena nel 2018. Le suppletive sono previste per la fine di maggio.

