Il Vaffa Day per Draghi: ecco chi sono i ribelli 5 Stelle riuniti su zoom

I 5 stelle contrari all’appoggio al governo guidato da Mario Draghi si riuniranno questa sera su zoom. A meno di un giorno dall’avvio delle votazioni on line sul sì o no a Draghi, i "dissidenti" pentastellati organizzano la "resistenza".

«In questi giorni si è fatto un gran parlare della nostra adesione ad un governo presieduto da Mario Draghi. La parola passerà agli attivisti che potranno votare sulla piattaforma Rousseau nelle giornate del 10 e 11. Stasera, martedì 9 febbraio alle ore 21 vi aspettiamo per discutere insieme tutti i risvolti della scelta politica». È l’annuncio fatto sui social da una delle promotrici dell’iniziativa, Maria Muscarà, consigliere regionale M5s in Campania. L’iniziativa è intitolata «V Day, No governo Draghi», sulla falsariga delle prime iniziative di piazza di Beppe Grillo e del Movimento, il ’vaffa Day’. L’appuntamento viene rilanciato sui social da diversi parlamentari pentastellati, tra cui Barbara Lezzi. Tra gli organizzatori, su facebook, figura il nome di Luca Di Giuseppe, «Facilitatore Regionale Movimento 5 Stelle Campania Rappresentante degli studenti Unis». «Interverranno tanti altri cittadini, attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle», si legge nel post condiviso sui social.

Barbara Lezzi, Francesca De Vito, Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato, Antonella Laricchia, Matteo Brambilla, Rosa Silvana Abate, Raphael Raduzzi, Pino Cabras, Andrea Colletti, Leda Volpi, Marì Muscarà, Mattia Crucioli, Jessica Costanzo, Alvise Maniero, Paolo Giuliodori, Elio Lannutti. Questi i pentastellati che - secondo quanto comunicato dagli organizzatori - interverranno stasera.

