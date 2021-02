Caos sui quesiti Rousseau su Draghi, Grillo stoppa Casaleggio

08 febbraio 2021 a

E' caos nel M5S anche sui quesiti, che verranno resi noti nelle prossime ore, con cui il M5S interpellerà la base per decidere su un eventuale ingresso nel governo Draghi. A scaldare gli animi, a quanto apprende l'Adnkronos, il presunto 'interventismo' nella formulazione degli interrogativi di Davide Casaleggio, pronto a metterli nero su bianco nonostante fosse stato, come da statuto, Vito Crimi a richiedere il voto della base.

Alla fine a placare gli animi ci avrebbe pensato Beppe Grillo: dovrebbe infatti essere lui in prima persona a scrivere i quesiti. Ammesso che siano più d'uno, come recitava il post con cui oggi il blog delle stelle annunciava il voto. ''Farà tutto Beppe - dice all'Adnkronos una fonte di primo piano del M5S - quando è in campo lui mica rispetta le gerarchie...''.

