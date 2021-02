Dessì: su Rousseau tutto già deciso, vinceranno i sì

08 febbraio 2021 a

a

a

«Cari amici del Movimento 5 Stelle, all’esito della prossima votazione sul governo Draghi vinceranno i Sì, non nettamente, per non infierire. Qualcuno di noi si sentirà legittimato e altri avranno la loro via di fuga, altri ancora si sentiranno presi per il culo. Io sono uno di questi ultimi. In fondo se te le chiedono gli iscritti di sederti al tavolo con Gasparri, tu, ennesimo miracolato politico, chi sei per dire no? Mi dispiace veramente, ce l’avevamo quasi fatta a distinguerci in quella fogna. Dalla prossima settimana sarà impossibile». Lo scrive su Facebook il senatore M5S Emanuele Dessì. «Vorrei domandare, anche se non so più a chi, quale sarà la politica della nuova coalizione Frankenstein quando a fine marzo finirà il blocco dei licenziamenti e quello degli sfratti? Chiedo per un amico in piena crisi, che si era impegnato al grido di ’un altro mondo è possibilè ed oggi, mestamente, deve ammettere che è stato solo un bel sogno», conclude il parlamentare grillino.

Governo: blog stelle, voto su ingresso M5S in esecutivo Draghi 10 e 11 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.