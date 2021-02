Crosetto elogia Giorgetti. Possibile svolta della Meloni

07 febbraio 2021 a

a

a

Crosetto elogia Giorgetti. Succede qualcosa anche a destra? Guido Crosetto, storico esponente di Fratelli d’Italia, spara un tweet di apprezzamento per Giancarlo Giorgetti: “Sono contento per il silenzioso amico Giancarlo Giorgetti, amico da anni, che fino a 7 giorni fa era trattato come un venduto, un traditore, un nemico, da molti di quelli che oggi ne esaltano la lungimiranza”. Eppure Giorgetti è indicato tra quelli che ha suggerito a Matteo Salvini la strada per il si’ al governo Draghi. Possibile una svolta anche dalle parti della Meloni?

Sono contento per il silenzioso Giancarlo Giorgetti, amico da anni, che fino a 7 giorni fa era trattato con un venduto, un traditore, un nemico, da molti di quelli che oggi ne esaltano la lungimiranza. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 7, 2021

La leader di Fratelli d'Italia sino ad oggi aveva spiegato di non voler dare il suo appoggio al governo Draghi, in contrapposizione con la decisione di Matteo Salvini di appoggiarlo, quel governo. Resta da vedere se nelle prossime ore la Meloni cambierà idea e si schiererà al fianco dell'alleato-Salvini, oppure resterà ferma sulle sue posizioni.

Governo, Meloni “Non voterò a favore, sarò la sentinella”

E, per cercare di convincere la Meloni ad appoggiare il governo Draghi, sono scesi in campo anche ventiquattro ex esponenti di An. In una lettera appello spiegano perché Fratelli d'Italia dovrebbe schierarsi con Salvini.

Ventiquattro ex An a Meloni: «Sbagliato il no a Draghi»

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.