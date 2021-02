Il fatto non sussiste. Il senatore dem Astorre assolto dopo otto anni

04 febbraio 2021 a

Assolto perché il fatto non sussiste. Il senatore del Partito democratico Bruno Astorre lo ha annunciato in una nota. "Il Tribunale di Velletri ha disposto oggi la piena assoluzione, perché il fatto non sussiste, nel processo che mi vedeva imputato con l’accusa di truffa. Una sentenza che arriva dopo quasi otto anni tra indagini e processo, e che dimostra pienamente la correttezza del mio operato come vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, tra il 2010 e il 2013", si legge nel comunicato del parlamentare dem.

"Un ringraziamento va all’avvocato Alicia Mejía Fritsch per le sue ponderate scelte processuali, nonché a tutte quelle persone che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare il loro pieno sostegno", scrive Astorre.

"L’assoluzione di Astorre da parte del Tribunale di Velletri è una bella notizia. Personalmente mai avuto dubbi ma ora anche la sentenza conferma dopo anni di iter processuale che il fatto non sussiste. A Bruno mando un grandissimo abbraccio", dice in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "La notizia dell’assoluzione oggi dell’amico Bruno Astorre, senatore e segretario del Partito Democratico del Lazio, ci riempie di gioia, non avendo mai noi dubitato sulla correttezza del suo operato. Una vicenda giudiziaria durata troppo e che dopo otto anni di sofferenza si chiude dimostrando pienamente la correttezza del suo agire come vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, restituendo finalmente serenità al nostro segretario regionale e a tutta la nostra comunità" dichiara Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio.

Notizia accolta con soddisfazione anche da altri schieramenti politici. "Sono felicissimo per l’assoluzione del collega e amico senatore Bruno Astorre che, oggi, davanti ai giudici di Velletri esce finalmente innocente da una vicenda che si trascinava da otto anni. Caro Bruno ti è stato restituito onore e dignità, anche se la sofferenza è stata tanta", ha affermato in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

