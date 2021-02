Renzi più responsabile di Draghi? Giulia Grillo bastona i grillini

03 febbraio 2021 a

a

a

Giulia Grillo bacchetta i grillini sul no a priori al governo di Mario Draghi. Secondo l'ex ministro della Salute è assurdo aver aperto un tavolo di trattativa con Matteo Renzi e non farlo ora con Mario Draghi. Il futuro del Paese è in bilico. Così la Grillo bastona i suoi compagni di partito.

Coronavirus: Giulia Grillo, 'troppo alto prezzo remdesivir, nuova negoziazione'

"Visto che fino a ieri condividevamo un tavolo di lavoro con Renzi, mi fa pensare che per qualcuno nel Movimento Cinque Stelle Renzi sia più responsabile di Draghi. Il no a priori a Draghi ci sembra eccessivo. Non pensate ci possa essere prima una discussione interna, anche nel rispetto delle indicazioni del Presidente Mattarella?». Lo dice all’Adnkronos Giulia Grillo, deputata M5S ed ex ministro della Salute.

M5S: G.Grillo, 'problema di democrazia interno, nasconderlo è inutile'

Qualche apertura, intanto, si registra dal capo politico del M5S, Vito Crimi, che ha provato ad evocare anche un voto sulla piattaforma Rousseau: «Ovviamente anche in questi ultimi giorni con Pd e Leu c’è stato un lavoro e confronto durante il tavolo alla Camera - ha detto Crimi - C’è stato un comportamento leale, contrariamente a Renzi dobbiamo confrontarci anche allo scopo di non disperdere il patrimonio acquisito, sul quale abbiamo avviato un percorso in questo ultimo anno e mezzo».

Caso Calabria: l'ex ministro Grillo ora attacca il suo successore Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.