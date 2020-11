Caso Calabria: l'ex ministro Grillo ora attacca il suo successore Speranza

07 novembre 2020 a

Giulia Grillo, ex ministro della salute nel governo Conte 1, attacca il suo successore, Roberto Speranza, anche se senza farlo direttamente. In un video l’esponente grillino ricostruisce come fu nominato il generale Saverio Cotticelli a commissario per la sanità in Calabria. “In consiglio dei ministri votammo tutti, Lega compresa”. Anche se poi spiega che il tema sono i controlli successivi alla nomina. Ed esprime “stupore” per i tre mesi passati dal ministero senza rispondere al quesito di Cotticelli su chi dovesse occuparsi o meno del Covid in Calabria...

