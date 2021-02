Governo: G. Grillo (M5S), 'no a priori a Draghi eccessivo, serve discussione'

03 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Visto che fino a ieri condividevamo un tavolo di lavoro con Renzi, mi fa pensare che per qualcuno nel Movimento Cinque Stelle Renzi sia più responsabile di Draghi. Il no a priori a Draghi ci sembra eccessivo. Non pensate ci possa essere prima una discussione interna, anche nel rispetto delle indicazioni del Presidente Mattarella?". Lo dice all'Adnkronos Giulia Grillo, deputata M5S ed ex ministro della Salute.