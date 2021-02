Macché programma di governo, Nicola Porro svela la verità sul tavolo di Fico

01 febbraio 2021 a

Nicola Porro fa la rassegna stampa di lunedì 1 febbraio e svela i retroscena del tavolo di lavoro convocato da Roberto Fico con i capigruppo della ex maggioranza rosso-gialla. Macché programma di governo, a Montecitorio ci si sta già spartendo le poltrone, ministri compresi. E uno scontro particolare è quello che riguarda il ministero dell'Economia e coinvolge il ministro uscente Roberto Gualtieri. Attorno al suo nome si sta giocando una battaglia molto complessa che chiama in causa perfino la Confindustria.

"La prima prova è il programma, titola il Corriere - scrive Porro sulla sua pagina Facebook - Beato chi ci crede, tanto che manco Polito, sul Corriere, crede a sta storia del programma. Bonomi, quello di Confindustria ma non parente, vuole la riconferna di Gualtieri. Storace se lo magna e spiega il perché di questa giravolta: un favore a Zinga contro Renzi. AstraZeneca arriva il vaccino in dosi ridotte, ma il piano non c'è. Il solito ARCURI. Oggi la Gabba ci spiega come ha fatto a spendere il doppio per le mascherine rispetto alle regioni. Coi soldi nostri. Banche a rotelle da rottamare. Mercato immobiliare giù i rogiti, brutto segno. 8 italiani su 10 in zona gialla e inizia il terrorismo, i peggiori? Come sempre gli stampisti".

