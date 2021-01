Nicola Porro svergogna Lello Ciampolillo: chi è il senatore del sì a Conte: "Una m****"

21 gennaio 2021 a

"Gli agricoltori pugliesi vedranno distrutte le loro aziende non per il Covid ma per quella m**** di Ciampolillo". Nicola Porro non le manda a dire alla nuova "star" della maggioranza rossogialla. "Nei suk peggiori in realtà si entra all'ultimo così si dà il senso dell'importanza del proprio voto" denuncia Porro. Ma chi è il "costruttore in extremis"? Lo racconta bene il giornalista riassumendo, e non senza insultarlo, le gesta del senatore protagonista a sorpresa del voto di fiducia al governo. Ciampolillo è niente di meno che l'uomo che combattè per salvare gli ulivi pugliesi dall'abbattimento convinto che la soluzione contro la Xylella fossero il sapone e un trattamento a base di onde elettromagnetiche. Spostò persino il domicilio presso un ulivo, ma invano: l'albero fu espiantato.

