Gli italiani faranno giustizia. Cosa chiede Salvini a Mattarella

Matteo Salvini chiede ancora una volta elezioni anticipate. Per fare chiarezza e ridare al Paese un governo credibile e compatto. «Contiamo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, senta cosa pensa il Paese e piuttosto che pastrocchi, governi con la gente che esce e che cambia, i ricatti, e Conte e Renzi e Di Maio, restituisca la parola agli italiani. Poi saranno loro a scegliere e a fare giustizia» Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini intervenendo alla trasmissione Buongiorno Lombardia su Telelombardia.

«Ormai il Parlamento è fermo da settimane - ha aggiunto Salvini - Spero che finisca questo teatrino, questa ricerca dei senatori, perché non si può andare avanti così. Noi come centrodestra siamo compatti. Speriamo sia la volta buona che scelgono gli italiani».

E a chi gli chiede sull'ipotesi di governo col Pd, Salvini risponde senza ombra di dubbio: «Noi come Lega e centrodestra siamo compatti - spiega Salvini - Stiamo facendo proposte. Abbiamo detto a Mattarella, "comunque vada noi votiamo in Parlamento quello che porta il governo: il rimborso per bar e ristoranti, la rottamazione delle cartelle elettorali, le vaccinazionì" ma penso sia difficile andare al governo con quel Pd che ha cancellato il decreto sicurezza, che vuole cancellare Quota 100. Come faccio a stare insieme a chi ha una visione del mondo totalmente diversa dalla mia?».

