Colpo di scena, da Giletti scatta il confronto Salvini-Palamara. Scandalo giustizia: nomine pilotate e spartizioni

Colpo di scena da Massimo Giletti. A Non è l’Arena, mentre il conduttore intervista Luca Palamara sul libro che ha scritto con il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, arriva una telefonata di Matteo Salvini.

E a Giletti non pare vero ricordare quella chat in cui un magistrato diceva a Palamara che “Salvini ha ragione”, a cui l’ex presidente dell’And rispondeva seccamente: “Si, però bisogna farlo lo stesso”.

Il leader della Lega risponde con eleganza. “Di Palamara ora lo sappiamo, piuttosto mi chiedo quanti altri pensino la stessa cosa ma delle loro chat non emerga nulla”.

E poi l’attacco sulle “nomine pilotate nei tribunali, la spartizione per correnti di questa o quella procura della Repubblica”: tutto questo “sulla pelle dei cittadini”, dice Salvini.

"La cosa grave per cui ho comprato il libro di Palamara e Sallusti, è tutto quello che c’è dietro. Le nomine pilotate, la spartizione per correnti. La giustizia riguarda 60 milioni di italiani, non c’è solo il penale, c’è anche la giustizia tributaria. Io avrei due o tre soluzioni per superare questi problemi e vorrei anche sapere che cosa ne pensa il dottor Palamara", ha detto il leader della Lega in collegamento con Non è l’Arena su La7.

