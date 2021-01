Governo, Matteo Salvini a gamba tesa sulla crisi: "Tempo perso, servono le elezioni"

30 gennaio 2021 a

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha rilasciato una breve intervista al TG2 confermando che le elezioni sono l'unica via d'uscita a questa crisi politica: “Bisogna dare fiducia agli italiani, il mandato esplorativo a Roberto Fico è tempo perso. E’ un mese che l’Italia è ferma e dopo un mese tornano al tavolo sempre gli stessi, Conte, Di Maio, Renzi con l’aggiunta di Fico. Basta! Dobbiamo dare fiducia agli italiani e non a questi parlamentari che hanno a cuore solo la loro poltrona e il loro interesse. Il centrodestra se avesse qualcuno disposto a sostenere le nostre proposte come il blocco delle cartelle esattoriali, l’apertura dei cantieri fermi da nord a sud, rilancio della scuola e attenzione vera ai nostri medici e infermieri, dialogherebbe con qualcuno, ma temo che PD e M5S non siano all’altezza. Sull’emergenza sanitaria e economica il centrodestra ha sempre collaborato se c’era qualcosa di utile per le famiglie e le imprese. L’Italia chiede coraggio, per gli italiani contano lavoro, salute e scuola. Salute vuol dire assumere più medici e pagarli meglio, lavoro significa bloccare le cartelle esattoriali, confermare quota 100 e non tornare alla legge Fornero, scuola significa stabilizzare gli insegnanti precari e scommettere sul futuro dei nostri figli”.

