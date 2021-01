Di Battista minaccia l'uscita dai 5 stelle: se andate con Renzi, arrivederci e grazie

29 gennaio 2021 a

E adesso arriva la minaccia di Alessandro Di Battista ai colleghi grillini: "Se andate con Renzi me ne vado". L'ex deputato ci va giù duro e con un post su Facebook mette in chiaro la sua posizione, che non è in linea con un'ala del partito che vorrebbe tenere aperta una porta a Renzi pur di tenere in vita l'esecutivo.

"Il 12 gennaio scorso - scrive Di Battista - condivisi la linea presa dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle e scrissi queste parole: «Non so quel che farà o meno nelle prossime ore il manipolo di anti-italiani. Mi interessa quel che farà il Movimento. Ebbene io credo che se i renziani dovessero aprire una crisi di governo reale in piena pandemia, nessun esponente del Movimento dovrebbe mai più sedersi a un tavolo, scambiare una parola, o prendere un caffè con questi meschini politicanti». Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione".

Niente veti a Renzi, i 5 Stelle si umiliano per la poltrona

"Tornare a sedersi con Renzi - prosegue Di Battista - significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di un "accoltellatore" professionista che, sentendosi addirittura più potente di prima, aumenterà il numero di coltellate. Ed ogni coltellata sarà un veto, un ostacolo al programma del Movimento e un tentativo di indirizzare i fondi del recovery verso le lobbies che da sempre rappresenta. L'ho sempre pensato e lo penso anche adesso. Se il Movimento dovesse tornare alla linea precedente io ci sono. Altrimenti arrivederci e grazie".

