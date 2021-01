Luigi Vitali fuori dal gruppo di Forza Italia. Pronto a votare il Conte ter

27 gennaio 2021 a

«Ho deciso di sostenere il presidente Conte, perché in una situazione drammatica come quella che vive il Paese, vedo gente pensare più a interessi di parte, seppure legittimi, anziché pensare a cosa serve al Paese». Il senatore Luigi Vitali, ex sottosegretario alla Giustizia del governo Berlusconi, dice definitivamente addio al gruppo di Forza Italia e annuncia all’Adnkronos il suo sostegno al Conte ter.

«Non è questo il momento delle contrapposizioni, ma - assicura Vitali - di dare come classe dirigente complessiva un segnale a chi non ha ancora ricevuto la Cig, il vaccino, a chi è stato costretto a chiudere attività, alle partite Iva, alle imprese ai commercianti, che il Paese è unito, perché solo insieme si uscirà dal tunnel». «C’è tempo per le contrapposizioni e per le diversità, oggi - rimarca Vitali - è il tempo dell’unità e il presidente Conte mi sembra quello che la possa garantire. Sono uscito a giugno del 2019 da Forza Italia per contrasti con il vicepresidente Tajani. Stavo nel gruppo di Fi - rivela - perché la presidente Bernini, alla quale mi lega un sincero rapporto di amicizia e di riconoscenza, mi ospitava. Ho comunicato alla presidente Bernini la decisione di sostenere il presidente Conte».

È quindi pronto a votare il Conte ter? «Sì», assicura l’ex azzurro, che potrebbe approdare nel nuovo gruppo dei "responsabili" al Senato "Europeisti", che salirebbe a undici componenti. Auspica il ritorno di Renzi? «Non è un mio problema», taglia corto Vitali.

