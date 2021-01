Conte già oggi al Quirinale. "C'è un accordo oppure..." cosa c'è dietro la mossa del premier

25 gennaio 2021 a

Il premier Giuseppe Conte potrebbe salire oggi al Colle per un colloquio con il presidente Sergio Mattarella. La notizia irrompe dopo le 15.30 ed è destinata dare un'accelerazione all'impasse di governo. Sul tavolo la conta dei responsabili in vista del voto sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ma anche le ipotesi di dimissioni del presidente del Consiglio.

La notiziaviene appresa in diretta da Tagadà, su La7. In collegamento il giornalista de La Stampa Federico Geremicca offre la sua lettura della salita al Quirinale di Conte: "C'è la quadratura del cerchio? Vediamo se Conte sale, se ha già un accordo o se il passo preliminare richiesto per trovare un accordo...", spiega. La mossa del premier è frutto di una strategia, vedremo se gli consentirà di restare in sella.

