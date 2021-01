Conte non paga l'Inps, ora rischiano i pensionati

25 gennaio 2021 a

a

a

Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, dice in un'intervista a "Repubblica" una cosa gravissima: l'Inps ha anticipato per conto del governo 16 miliardi di ammortizzatori e adesso ha un buco che è diventando una vera voragine.

Il rosso complessivo è di 20 miliardi e, se non vengono coperti, saranno a rischio anche le future prestazioni pensionistiche. “Se il sistema non è più in equilibrio”, dice Loy a "Repubblica" - qualcuno potrebbe essere tentato di tirare la cinghia sulle prestazioni, pensioni incluse. La profonda recessione poi inciderà molto con contributi calanti. Il legislatore deve intervenire quanto prima”.

Loy chiede un intervento immediato per non mettere ulteriormente a rischio le prestazioni previdenziali. "Se l'anticipazione di Inps sulla Cig Covid è strutturale, allora si trasforma un credito dello Stato. Chiediamo che venga sanato per non minare la sostenibilità del bilancio dell'istituto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.