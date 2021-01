Casini: non voterò a favore di Bonafede

24 gennaio 2021 a

"Non voterò Bonafede. Troppi abusi sulle intercettazioni". Lo annuncia in una intervista al Quotidiano nazionale, Pier Ferdinando Casini, senatore iscritto al gruppo delle Autonomie e tra i voti favorevoli alla fiducia al Conte II. Tuttavia, Casini non potrà essere contato tra i numeri a sostegno del Guardasigilli quando la prossima settimana si dovrà votare sulla relazione sullo stato della giustizia. Si va verso il voto anticipato? "Ma figuriamoci. Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura. Di più: l'Italia non lo vuole e chi le auspica nel mondo politico in realtà non ha nemmeno lontanamente voglia di farle. E' un teatro che serve solo tatticamente per creare paura e accelerare la soluzione".



Tornando al voto sulla relazione di Bonfede, "lo ascoltero' con attenzione, ma escludo di poter votare a favore. Sulla giustizia l'esecutivo non si è mosso. Aspettiamo ancora la Commissione tecnica sulla prescrizione che aveva promesso il presidente Conte, per non parlare delle intercettazioni i cui abusi continuano a piene mani e della vicenda non chiarita della rivolta nelle carceri. No, per quanto mi sforzi di essere generoso non potro' certo votare a favore", conclude Casini.

