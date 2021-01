Disperati contro il centrodestra. Michela Murgia è da brividi

23 gennaio 2021 a

a

a

Cosa non si fa per impedire al centrodestra di vincere le elezioni e andare al governo. Ora Michela Murgia si attacca perfino all'avidità di parlamentari e responsabili, pronti a salire sul carro della maggioranza pur di partecipare al mercato delle vacche. La scrittrice sarda è stata ospite della Gruber in "Otto e mezzo" dove si è lsaciata andare alle sue considerazioni da brividi.

"Non bisogna fare il loro gioco, così sbraiteranno inutilmente - ha detto la Murgia a proposito di Salvini e Meloni - Sono ottimista perché da un lato c'è la voglia di non fare emergere l'avidità di destra e dall'altro c'è l'avidità personale dei singoli parlamentari. Conto sulla loro avidità perché questa maggioranza stia in piedi". Da brividi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.