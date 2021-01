Luigi Di Maio e le poltrone, cosa confessa in tv. Che pena per quei parlamentari che difende

17 gennaio 2021 a

È veramente intollerabile la faccia tosta in difesa di un Parlamento che ha il terrore del popolo. Alessandro Morelli della Lega propone su Facebook un frammento di Luigi Di Maio a Otto e Mezzo in una ammissione incredibile di fronte agli occhi stralunati di Lilli Gruber e di Marco Travaglio, in risposta ad una domanda di Alessandro De Angelis. “Non voglio generalizzare ma c’è una parte del Parlamento che non vuole andare al voto”.

Certo, ne hanno il terrore, e il disgusto aumenta se se ne fa interprete chi, due anni fa, auspicava di voler spazzare via tutti con il voto ai Cinque stelle. Ma sanno che ora finirebbero spazzati via proprio loro (di seguito o a questo link il video di Morelli).

